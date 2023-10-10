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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya'da, Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması kararına protesto

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinin başkenti Sydney'deki Opera Binası'nın, İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararı protesto edildi.

Aynur Şeyma Asan  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Avustralya'da, Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatılması kararına protesto

Ankara

ABC News'ın haberine göre, Eyalet Başbakanı Chris Minns'in, Sydney Opera Binası'nın İsrail bayrağının renkleriyle aydınlatılması kararını açıklamasının ardından, Filistin'i destekleyen yüzlerce kişi kararı protesto etti.

Filistin bayrağı taşıyan ve sloganlar atarak opera binasına yürüyen göstericilerin, havai fişek ateşledikleri, polisin ise durumu denetlediği kaydedildi.

Eyalet Başbakanı Ofisi'nden, gösterilere ilişkin yapılan açıklamada, "Bu, NSW halkını temsil etmiyor. Bunun gibi davranışlar, şiddeti kışkırtıyor ve ayrılığa neden oluyor." ifadesi kullanıldı.

Başbakan Minns, 8 Ekim'de, "eyaletteki Yahudi topluluklarla dayanışma amacıyla" Sydney Opera Binası'nın mavi beyaz renklerle aydınlatılacağını duyurmuştu.

Avustralya'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisi

Öte yandan, Sydney'in güneybatısında yer alan Lakemba bölgesinde, bir grup da Filistin'e desteklerini göstermek amacıyla toplanmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ise gösteriye ilişkin açıklamasında, "bunun övülecek bir durum olmadığını aksine kınanması" gerektiğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Penny Wong da Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarının "kutlama nedeni" olmadığına dikkati çekmişti.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

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