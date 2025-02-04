Dolar
35.95
Euro
37.16
Altın
2,820.04
ETH/USDT
2,793.80
BTC/USDT
99,237.00
BIST 100
9,849.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Avustralya'da Queensland eyaleti Başbakanı, sellerdeki yıkımın "inanılmaz" düzeyde olduğunu söyledi

Avustralya'nın Queensland eyaleti Başbakanı David Crisafulli, şiddetli yağışların yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle bölgedeki yıkımın "inanılmaz" seviyede olduğunu ifade etti.

Aynur Şeyma Asan  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Avustralya'da Queensland eyaleti Başbakanı, sellerdeki yıkımın "inanılmaz" düzeyde olduğunu söyledi

Ankara

ABC News'ın haberine göre, Queensland eyaleti Başbakanı Crisafulli, eyaletin kuzeyindeki sellere ilişkin açıklama yaptı.

Şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle tahliye edilen binlerce kişinin evlerine dönmeye başladığını aktaran Crisafulli, bölgedeki yıkımın "inanılmaz" seviyede olduğunu söyledi.

Crisafulli, "İnsanların kararlılığını test edecek bir felaket" şeklinde nitelediği seller nedeniyle yaklaşık 10 bin konutta elektriğin kesildiğini kaydetti.

Eyaletin kuzeyindeki Townsville kentinin seller nedeniyle en riskli bölgelerden biri olduğunu aktaran Crisafulli, bölgenin tehlikeyi "ucuz atlattığını" dile getirdi.

Queensland'deki Ingham bölgesi polisi ise sellerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, yüzlerce ev ve iş yerinin hasar aldığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, YEKA-GES 2024 yarışmalarıyla 3 milyar dolarlık gaz ithalatının önleneceğini söyledi
Ege Denizi'nde 26 Ocak'tan bu yana 754 deprem meydana geldi
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Filistin halkını kendi toprağından kovmaya yönelik tüm girişimlere karşıyız
Gazze'deki hükümet, hastanelerin ihtiyaç duyduğu dönemde BM kuruluşlarının yakıt depolamasını kınadı
Akdeniz için kuvvetli fırtına uyarısı

Benzer haberler

Avustralya'da Queensland eyaleti Başbakanı, sellerdeki yıkımın "inanılmaz" düzeyde olduğunu söyledi

Avustralya'da Queensland eyaleti Başbakanı, sellerdeki yıkımın "inanılmaz" düzeyde olduğunu söyledi

Avustralya'nın Victoria eyaletinde orman yangınlarına müdahale sürüyor

Avustralya'dan "DeepSeek" konusunda "dikkatli olunması" mesajı

Avustralya'da baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri devam edecek

Avustralya'da baskılara rağmen Filistin'e destek gösterileri devam edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet