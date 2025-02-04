Avustralya'da Queensland eyaleti Başbakanı, sellerdeki yıkımın "inanılmaz" düzeyde olduğunu söyledi
Avustralya'nın Queensland eyaleti Başbakanı David Crisafulli, şiddetli yağışların yol açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği seller nedeniyle bölgedeki yıkımın "inanılmaz" seviyede olduğunu ifade etti.
Ankara
ABC News'ın haberine göre, Queensland eyaleti Başbakanı Crisafulli, eyaletin kuzeyindeki sellere ilişkin açıklama yaptı.
Şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle tahliye edilen binlerce kişinin evlerine dönmeye başladığını aktaran Crisafulli, bölgedeki yıkımın "inanılmaz" seviyede olduğunu söyledi.
Crisafulli, "İnsanların kararlılığını test edecek bir felaket" şeklinde nitelediği seller nedeniyle yaklaşık 10 bin konutta elektriğin kesildiğini kaydetti.
Eyaletin kuzeyindeki Townsville kentinin seller nedeniyle en riskli bölgelerden biri olduğunu aktaran Crisafulli, bölgenin tehlikeyi "ucuz atlattığını" dile getirdi.
Queensland'deki Ingham bölgesi polisi ise sellerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Yerel yetkililer, yüzlerce ev ve iş yerinin hasar aldığını belirtiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.