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Dünya

Avustralya'da fidye talepleri reddedilen bilgisayar korsanları çaldıkları verileri yayınladı

Avustralya'da bilgisayar korsanları, ülkenin en büyük sağlık sigorta şirketlerinden Medibank'ın müşterilerine ait çaldıkları kişisel verilerin bir kısmını 9,7 milyon dolar fidye talebinin reddedilmesi üzerine yayınladı.

Mehmet Alaca   | 10.11.2022
Avustralya'da fidye talepleri reddedilen bilgisayar korsanları çaldıkları verileri yayınladı

Ankara

ABC News'in haberine göre, dark web olarak bilinen karanlık ağ üzerinden çaldıkları müşteri verilerine ait 300 dosya ve hassas ayrıntı yayınlayarak 9,7 milyon müşterinin her dosyası için 1 dolar talep ettiğini yineledi.

Medibank Üst Yöneticisi (CEO) David Koczkar, "Çalınan verilerin karanlık ağda yayınlanması utanç verici." diyerek, müşterilerin hassas verilerini dark web üzerinden indirmekten veya doğrudan korsanlarla iletişim kurmaktan kaçınılmasını istedi.

Eylül ayında Başbakan Anthony Albanese de dahil yaklaşık 10 milyon müşterinin verileri bilgisayar korsanlarınca ele geçirilmişti.

Şirket, korsanların 9,7 milyon müşterinin her biri için 1 dolar fidye talebini kabul etmemişti.

Olay, Avustralya'da son aylarda ikinci büyük çaplı veri hırsızlığı oldu. Ağustos ayında da telekomünikasyon şirketi Optus, 9,8 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirmişti.

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