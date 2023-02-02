Avustralya'da cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelen kardinalin cenazesinde arbede çıktı
Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelen eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in Sydney'deki cenaze töreni protestolara sahne oldu.
Ankara
ABC'nin haberine göre, Sydney'deki St. Mary Katedrali'nde düzenlenen cenaze töreninde çocuk cinsel istismar mağdurları ve yakınları, katedralin karşısındaki Hyde Park'ta gösteri yaptı.
Kardinal Pell'i protesto eden eylemciler, "Pell, cehenneme git" sloganları attı.
George Pell'in destekçileri de cenaze törenini katedralin dışındaki ekrandan izledi.
Pell destekçileri ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.
Polis, arbedeye müdahale etti.
Eski Avustralya başbakanlarından Tony Abbott ve John Howard'ın yanı sıra Avustralya federal muhalefet lideri Peter Dutton ve birçok devlet yetkilisinin de katıldığı cenaze töreni, Sydney Katolik Başpiskoposu Anthony Fisher tarafından yönetildi.
Törende konuşan Başpiskopos Fisher, 2017'de Victoria Polisi tarafından Kardinal Pell'e yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamalarının "medya, polis ve siyasi kampanya"larının bir parçası olduğunu savundu.
Sidney Katolik Başpiskoposluğu, cenazeye yaklaşık 2 bin kişinin katıldığını, Kardinal Pell'in cenazesinin tören sonrası özel bir ayinle St. Mary Katedrali'ne defnedileceğini açıkladı.
Kardinal suçlu bulunmuştu
Eski Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell'in adı cinsel taciz iddialarıyla çokça duyulmuştu.
Victoria Bölge Mahkemesi jürisi 12 Aralık 2018'de, Vatikan'ın 3 numaralı ismi Pell'in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali'nde kilise korosundaki 2 erkek çocuğa tacizde bulunduğuna karar vermişti. Ancak Pell hakkında devam eden cinsel taciz davaları yüzünden açıklanamayan karar, söz konusu davaların 26 Şubat 2019'da düşmesinin ardından açıklanmıştı.
Kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Pell, 13 Mart 2019'da çıkartıldığı mahkemede 6 yıl hapse mahkum edilmişti.
Avustralya Yüksek Mahkemesi, Pell'in temyiz başvurusunu 6 Nisan 2020'de kabul ederek, kararı bozmuştu. Bunun üzerinde Pell, yaklaşık 13 ay hapis cezasının ardından salıverilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.