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Dünya

Avustralya hükümeti, Nazi sembollerinin ülke genelinde satışını yasaklamayı planlıyor

Avustralya hükümeti, aşırı sağcı faaliyetlerdeki artış nedeniyle ülke genelinde Nazi sembollerinin satışının yasaklayacak.

Ecem Şahinli Ögüç  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Avustralya hükümeti, Nazi sembollerinin ülke genelinde satışını yasaklamayı planlıyor

Ankara

İktidardaki İşçi Partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, halihazırda çoğu eyalette uygulanan Nazi sembollerinin yasaklanmasına ilişkin kapsamı genişletmeyi hedefliyor.

Tasarıyla, son aylarda artan aşırı sağcı faaliyetlerin kontrol altına alınması amacıyla Nazi sembollerinin ticareti yasaklanacak ancak dini, eğitim veya sanat amaçlı halka açık alanlarda sergilenmesine izin verilecek.

Gelecek hafta meclise sunulması beklenen tasarı, aynı zamanda Nazi sembollerini kullanan kişilerin bir yıla kadar hapis cezası almasını öngörüyor.

Aşırı sağcı faaliyetlerde artış görülüyor

Başsavcı Mark Dreyfus, ülkede Neonazi destekçilerinin sayılarının az olmasına rağmen son üç yılda Avustralya Güvenlik İstihbarat Teşkilatının konuyla ilgili endişelerinin arttığını belirtti.

Dreyfus, Avustralya’da Yahudi Soykırımı'nı (Holokost) övecek hiçbir sembole yer olmadığını ve Nazi eşyalarının satışı ile teşhirinden kar elde edilmesine artık izin verilmeyeceğini söyledi.

BBC'de yer alan haberde, mart ayında bir grup Neonazi’nin Melbourne’de Viktorya Parlamentosu önünde Nazi selamı vermesinin siyasi tepkileri tetiklediği ifade edilmişti.

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