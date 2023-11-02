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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avustralya Başbakanı Albanese: Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemli

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese​​​​​​​, sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini belirterek, "Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." dedi.

Melike Pala  | 02.11.2023 - Güncelleme : 02.11.2023
Avustralya Başbakanı Albanese: Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemli

Ankara

ABC News'in haberine göre, Melbourne şehrinde düzenlenen konferansta konuşan Albanese, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albanese, Gazze'de sivil ölümlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, sivillerin korunması için her türlü çabanın gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"Her Filistinlinin hayatı, her İsraillinin hayatı gibi önemlidir." ifadesini kullanan Albanese, İsrail'in Gazze'deki Cibaliye Mülteci Kampı'na yönelik saldırısının "büyük endişeye yol açtığına" işaret etti.

Albanese, Gazze'de aile üyeleri öldürülen Avustralya vatandaşlarıyla bir araya geldiğini belirterek, görüştüğü bu kişilerin federal hükümetten "İsrailli can kayıpları, rehineler ve onların ailelerinin haklarının arandığı gibi kendileri için de aynısının yapılmasını istediğini" söyledi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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