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Dünya

Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde bu yılın başından beri meydana gelen orman yangını sayısının, aynı dönem için 15 yıllık ortalamanın neredeyse dört katı olduğu bildirildi.

Mehmet Alaca   | 28.07.2022
Avrupa'daki orman yangınları 15 yıllık ortalamanın yaklaşık dört katına çıktı

Ankara

CNN'de yer alan habere göre, gözlem programı Copernicus'un paylaştığı verilerde AB ülkelerinde yılın başından 23 Temmuz'a kadar 1926 orman yangını meydana geldi.

Buna karşılık, 2006'dan 2021'e kadar olan verilerle hesaplanan yılın aynı dönemi için ortalama sayı 520 olarak kayda geçti.

Avrupa'da rekor seviyedeki sıcak hava dalgası devam ederken, İspanya, İtalya, Portekiz, Yunanistan, Fransa ve Almanya'da orman yangınları nedeniyle binlerce hektarlık alan küle döndü.

Alman yetkililer, yangınların büyük ölçüde kontrol altında olduğunu, 480 itfaiyecinin kuzeydoğuda Brandenburg'da ve doğuda Saksonya'da alevlerle mücadeleye devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan, İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) yapılan açıklamaya göre, AB dışındaki ülke, 1911'den bu yana en kurak temmuzunu yaşadı ve beklenen ortalama yağışın sadece yüzde 24'ü gerçekleşti.


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