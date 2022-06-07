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Dünya

Avrupa'da üretilen yeni araçlara alkolmetre takma zorunluluğu getiriliyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde temmuz ayından itibaren üretilecek tüm yeni araçlarda, aracı bloke etme teknolojisine sahip alkolmetre gibi araç güvenliğini en üst düzeye çıkaran bir dizi elektronik sistem kullanma zorunluluğu getiriliyor.

Şenhan Bolelli   | 07.06.2022
Avrupa'da üretilen yeni araçlara alkolmetre takma zorunluluğu getiriliyor

Madrid

Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, 2050 yılına kadar AB ülkelerinde trafik kazalarında ölümleri sıfıra indirme hedefi kapsamında bazı önlemler hayata geçiriliyor.

İspanya Trafik Genel Müdürlüğü, hem sürücünün hem de yolcuların güvenliğini artıran teknolojik yeniliklerin temmuz ayından itibaren üretilen tüm yeni araçlarda zorunlu olacağını duyurdu.

Yeni teknolojilerde aracı bloke etme sistemine sahip alkolmetre kullanımı öne çıksa da ayrıca acil fren destekleme sistemi, arka koltuk emniyet kemeri uyarısı, akıllı hız sabitleyici, çapraz trafik algılamalı arka kamera, istem dışı veya yorgunluktan şerit değişikliğine karşı uyarıcı sistemler de üretimde zorunlu olacak.

"Alcolock" olarak adlandırılan sistemle, sürücünün aracını çalıştırmadan önce alkolmetreye üfleyerek kandaki alkol seviyesini ölçtürmek zorunda olacağı, 25 saniye içinde gelecek sonuçta alkol oranının izin verilenin üzerinde çıkması halinde sistemin motorun çalışmasına izin vermeyeceği bildirildi.

Veri merkezi olacak "Alcolock" cihazında sahtekarlığı önlemek için parmak izi tanıma, yüz algılama veya dijital fotoğraf teknolojilerinin kullanılacağı belirtildi.

AB istatistiklerine göre, ölümcül trafik kazalarının yaklaşık yüzde 40'ında sürücünün alkollü olduğu sonucu çıkıyor.


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