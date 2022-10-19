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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülüne "Ukrayna halkı" layık görüldü

Avrupa Parlamentosunun (AP) her yıl insan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında verdiği Sakharov Ödülü'nün bu sene "Ukrayna halkına" verilmesi kararlaştırıldı.

Ömer Tuğrul Çam   | 19.10.2022
Avrupa Parlamentosu'nun Sakharov Ödülüne "Ukrayna halkı" layık görüldü

Brüksel

AP Başkanı Roberta Metsola, Fransa'nın Strazburg kentindeki AP Genel Kurulu devam ederken ödülün "cesur Ukrayna halkına" verildiğini açıkladı.

Ödülün Rusya'ya karşı "savaşan, kaçmaya zorlanan, yakınlarını ve dostlarını kaybeden, inançları için mücadele eden" Ukraynalılara verildiğini belirten Metsola, "Cesur Ukrayna halkının asla vazgeçmeyeceğini biliyorum. Biz de vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Metsola, Rusya'nın açtığı savaşın Ukrayna halkına büyük maliyeti olduğunu, Ukraynalıların sadece evleri, toprakları, bağımsızlıkları için değil, aynı zamanda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve Avrupa değerleri için savaştığını ifade etti.

Sakharov Ödülü'ne bu sene Julian Assange, Ukrayna halkı ve Kolombiya Hakikat Komisyonu aday gösterilmişti.

Adını Sovyet fizikçi ve siyasi muhalif Andrei Sakharov'dan alan ödül, 1988'den bu yana her yıl AP tarafından, dünya genelinde düşünce özgürlüğünü savunan kişi veya kurumlara veriliyor.

Bu yılki ödül töreni, 14 Aralık'ta Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu sırasında düzenlenecek.

Sakharov Ödülü geçen yıl Rus muhalif Aleksey Navalnıy'a verilmişti.

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