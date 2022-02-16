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Dünya

Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya mali desteğe yeşil ışık

Avrupa Parlamentosu, Rusya ile gerginlik yaşayan Ukrayna'ya 1,2 milyar avroluk mali destek verilmesini onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 16.02.2022
Avrupa Parlamentosu'ndan Ukrayna'ya mali desteğe yeşil ışık Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, AB Komisyonu tarafından hazırlanan ve Ukrayna'ya yeni finansal destek sağlanmasını içeren teklif oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu teklifi 598 "Evet", 55 "Hayır" ve 41 "Çekimser" oyla kabul etti.

Buna göre, Ukrayna'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için 2022'de toplam 1,2 milyar avroluk kredi desteği sağlanacak.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makrofinansal desteklemeler sağlayabiliyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Son dönemde Rusya ile yaşanan gerilimler Ukrayna'nın ekonomik ve finansal istikrarını olumsuz etkiledi ve ülkeden önemli miktarda sermaye çıkışına neden oldu.

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