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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Avrupa Parlamentosundan Ukrayna'ya desteğin ikiye katlanması çağrısı

Avrupa Parlamentosunda (AP) çoğunluğa sahip siyasi gruplar, Riyad'daki ABD-Rusya görüşmesinin ardından Ukrayna'ya desteğin "iki katına" çıkartılması çağrısı yaptı.

Lejla Biogradlija  | 19.02.2025 - Güncelleme : 19.02.2025
Avrupa Parlamentosundan Ukrayna'ya desteğin ikiye katlanması çağrısı

Ankara

AP'deki Hristiyan Demokratların çatı örgütü Avrupa Halk Partisi ile Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD-Rus heyetlerinin ikili ilişkiler ve Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefi ile yaptığı görüşmenin ardından ortak yazılı açıklamada bulundu.

Avrupa'nın bundan sonra ortak değer ve çıkarların savunulmasında ABD'ye "tam güvenemeyeceği" vurgulanan açıklamada, buna Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteğin de dahil olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu yeni gerçekle yüzleşmeliyiz. Avrupa ve Ukrayna'nın güvenliği için desteğimizi her türlü saldırganlığa karşı güçlü olacak şekilde iki katına çıkartmalıyız." değerlendirmesi paylaşıldı.

Ukrayna'nın mümkün olan en güçlü askeri konumda olduğundan Avrupa Birliğinin (AB) emin olması gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna ve AB masada olmadan Ukrayna hakkında görüşme yapılamaz. Avrupa'nın güvenliği hakkında da AB olmadan görüşme yapılamaz. AB ve üyelerinin harekete geçmekten başka yapabileceği bir şey yok. NATO ve benzer düşünen AB müttefikleriyle beraber Avrupa güvenliği ve savunması için daha fazla ve etkili yatırımlar yapılmalı." ifadelerine yer verildi.

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