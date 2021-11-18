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Dünya

Avrupa Parlamentosu komitesi, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteği onayladı

Avrupa Parlamentosu (AP) Bütçe Komitesi, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen programa yaklaşık 150 milyon avro ek kaynak sağlanmasına onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 18.11.2021
Avrupa Parlamentosu komitesi, Türkiye'deki Suriyelilere 150 milyon avro desteği onayladı

Brüksel

AP Bütçe Kontrol Komitesi, Avrupa Birliği'nin (AB) 2021 bütçesinde değişikliğe giderek Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara ilave insani destek sağlanmasının 29 "evet" oyuyla kabul edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığı hatırlatılan açıklamada, söz konusu bütçe değişikliğinin savunmasız kişilere insani yardımın devamını amaçladığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu değişiklikle sağlanacak 150 milyon avroluk kaynağın Türkiye'deki sığınmacılar için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını kapsamındaki nakit desteğini finanse edeceği belirtildi.

Bütçe değişikliğinin yürürlüğe girmesi için AP Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor.

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