Dolar
35.19
Euro
36.63
Altın
2,615.81
ETH/USDT
3,347.40
BTC/USDT
95,975.00
BIST 100
9,720.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mardin 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Dünya

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'ten, gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da taraflara diyalog çağrısı

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, Avrupa Birliği (AB) yanlısı gösterilerin devam ettiği Gürcistan'da hükümet ile muhalefete diyalog çağrısında bulundu.

Davit Kachkachishvili  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'ten, gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da taraflara diyalog çağrısı Fotoğraf: Davit Kachkachishvili/AA

Tiflis

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te üç gündür resmi temaslarda bulunan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Berset, yaptığı açıklamada, Gürcistan temasları kapsamında hükümet, muhalefet ve bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle bir araya geldiğini söyledi.

Tiflis hükümetinin, Gürcistan'ın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması sürecini askıya almasına karşı 23 gündür süren protestolara değinen Berset, ülkede siyasi gerginlik olduğunu dile getirdi.

Gürcistan'ın şimdi önemli bir süreçten geçtiğini kaydeden Berset, "Gürcistan için şimdilik kritik bir dönem." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin 25 yıldır Avrupa Konseyine üye olduğunu hatırlatan Berset, Gürcistan toplumunu desteklemek için burada bulunduğunu söyledi.

Berset, "Ben (26 Ekim'deki parlamento seçimleri) seçimleri meşrulaştırmak için burada değilim. Seçim gözlemine ilişkin sonuçlar zaten yazılacaktır." dedi.

Gürcistan'daki siyasi krizin çözülmesi için tüm tarafların arasında diyaloğun başlatılması gerektiğini kaydeden Berset, "Diyalog, işleyen her demokrasinin temel taşıdır." ifadesini kullandı.

Tartışmalara neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasası

Berset, Gürcistan Parlamentosunun, bu yıl tartışmalara ve gösterilere neden olan "yabancı etkinin şeffaflığı" yasasını kabul ettiğini hatırlatarak, yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Venedik Komisyonuna göre değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bununla ilgili Gürcistan hükümeti yetkilileriyle görüştüğünü anlatan Berset, yasanın içeriğinin değiştirilmesi konusunda hükümetin kendisine "söz verdiğini" dile getirdi.

Berset, "Venedik Komisyonunun da aralarında bulunduğu Gürcistan ve Avrupa Konseyi temsilcilerinden çalışma grubu oluşturularak mevzuatta yapılması gereken değişiklikler belirlenecek." diye konuştu.

Gürcistan'ı desteklemeye devam edeceklerini vurgulayan Berset, "Gürcistan'ın yeri Avrupa'ydı ve hala da öyle." ifadesini kullandı.

Berset, Tiflis temasları kapsamında Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, İktidardaki "Gürcü Hayali" Partisi Kurucu Onursal Başkanı, iş insanı Bidzina İvanişvili ile muhalefet ve STK temsilcileriyle görüştü.

Berset'in Gürcistan ziyareti sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriyeli aktivist, terör örgütü PKK/YPG'nin Kamışlı'daki cezaevinde yaşadıklarını anlattı
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Göller Yöresi ile Konya'nın güneybatısı için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Kurum'dan "Sinop Kent Meydanı" paylaşımı
Fatih'te metro alt geçidini kanalizasyon suyu bastı

Benzer haberler

AB, Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisini askıya almayı planlıyor

AB, Gürcü diplomatlara yönelik vize serbestisini askıya almayı planlıyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset'ten, gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da taraflara diyalog çağrısı

Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı gösteriler 22 gündür sürüyor

Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler 21. gününde devam etti

Gürcistan'daki AB yanlısı gösteriler 21. gününde devam etti
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, AB'yi ülkesindeki gidişat karşısında nüfuzunu kullanmaya çağırdı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, AB'yi ülkesindeki gidişat karşısında nüfuzunu kullanmaya çağırdı
AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da Başbakan'dan "ülkede siyasi kriz yok" açıklaması

AB yanlısı gösterilerin sürdüğü Gürcistan'da Başbakan'dan "ülkede siyasi kriz yok" açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet