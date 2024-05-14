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Dünya

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yeni başkanı Slovak Marko Bosnjak oldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanlığına, Slovak yargıç Marko Bosnjak getirildi.

Şeyma Uzundere  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yeni başkanı Slovak Marko Bosnjak oldu

Ankara

AİHM'nin yeni Başkanı seçilen Marko Bosnjak, koltuğu 2 Temmuz'da İrlandalı yargıç Siofra O’Leary'den devralacak.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da 1974'te doğan ve 1996'ta Ljublijana Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Bosnjak, 2016'da AİHM yargıcı oldu.

Bosnjak, 2022'den bu yana mahkemenin başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Siofra O’Leary ise 2022'de mahkemenin başkanlık koltuğuna oturmuş ve "AİHM’nin ilk kadın başkanı" ünvanını kazanmıştı.

AİHM Başkanı, Mahkeme Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor.

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