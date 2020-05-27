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Dünya, Koronavirüs

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Sınır kapatmaları virüsün yayılımını engellemiyor

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi, yeni tip koronavirüs salgının ardından Avrupa Birliği üye ülkelerinin başvurduğu sınır kapatma uygulamasının virüsün yayılımının engellenmesine çok az katkı sağladığını bildirdi.

Şerife Çetin   | 27.05.2020
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Sınır kapatmaları virüsün yayılımını engellemiyor

Brüksel

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Stockholm merkezli Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son raporu yayımlandı.

Raporda, sınır kapatma uygulamasının ciddi ekonomik sonuçları olduğuna dikkati çekilerken, "Mevcut veriler ikincil ekonomik ve toplumsal etkileri olan sınır kapatma uygulamasını tavsiye etmemize engel oluyor." ifadesine yer verildi. 

Seyahatin virüsün yayılmasını kolaylaştırdığına dikkati çekilen raporda, aynı zamanda yolcuların önceden test edilmesi ya da vardıkları noktada ateşlerinin ölçülmesinin de çok etkili yöntemler olmadığı değerlendirildi.

Kişinin yolculuk sırasında virüsü kapabileceği belirtilen raporda, bazı Kovid-19 hastalarının ise ateş belirtisi göstermediği kaydedildi.

Raporda, "bağışıklık sertifikalarının" da ne kadar etkili olduğunun bilinmediği, bilimsel araştırmaların henüz Kovid-19'u atlatan kişinin tam bağışıklık kazanıp kazanmadığını net bir şekilde ortaya koymadığına dikkati çekildi.

Bu nedenle semptom gösteren kişilerin seyahat etmesinin engellenmesi gerektiği aktarılan raporda, karantina ve kişisel izolasyon uygulamalarına tüm ülkelerin kendi epidemiolojik durumuna göre karar vermesi gerektiği ifade edildi.

"Hassas gruplar seyahat etmemeli"

Raporda, Kovid-19'un meydana getireceği ilave komplikasyonlar nedeniyle aralarında yaşlılar ve kronik hastalıkları olan kişilerin seyahat etmemesi tavsiye edildi.

Tüm ülkelerin seyahat sürecini kolaylaştırmak için yolcuları iyi ve açık bir şekilde bilgilendirmesinin önemli olduğuna işaret edilen raporda, yolcuların kişisel tedbir almasının da etkili olacağına işaret edildi.

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Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Sınır kapatmaları virüsün yayılımını engellemiyor

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