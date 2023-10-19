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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail, Gazze'nin kuzeyinin dörtte birini yıktı

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinin dörtte birini yıktığını bildirdi.

Mahmut Geldi  | 19.10.2023 - Güncelleme : 19.10.2023
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü: İsrail, Gazze'nin kuzeyinin dörtte birini yıktı

Istanbul

İsviçre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütünün (Euro-Med), internet sayfasında yayımlanan açıklamada, İsrail'in, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları kapsamında bölgedeki yapı ve konutlara karşı en büyük soykırım hamlesini yaptığı ifade edildi.

İsrail'in hava saldırılarıyla Gazze kenti ve kuzey bölgesine yoğunlaşarak sakinlerini tehcir etme hedefiyle sistematik yıkım yaptığı vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun da zaten birkaç gün önce yaklaşık bir milyon nüfusu olan Gazze kenti ve kuzey kesimindeki halkın güneye doğru çekilmesini istediği hatırlatıldı.

"52 bin konut tümüyle yıkıldı veya ağır hasar gördü"

Bu durumun aslında sivillerin güvenliğine yönelik hukuksal tehlikeli endişelere yol açtığı, İsrail ordusunun nüfusun yoğun olduğu bölgelere büyük bombardımanlarla savaş suçu düzeyine çıkacak çeşitli ihlaller gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in devam eden saldırılarından önce Gazze kenti ve kuzey bölgesinde konut sayısı 260 bin civarındaydı. Euro-Med, İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze kenti ve kuzey bölgesinde yaklaşık 52 bin konutun tümüyle yıkıldığını veya ağır hasar gördüğünü teyit etti."

"Beyt Hanun'un yüzde 60'ı yıkıldı"

Dolayısıyla Gazze kenti ve kuzey kesimindeki konutlardan yüzde 20'sinin artık kullanılamaz hale geldiğine işaret edilirken, yaklaşık yüzde 60'ı yıkılan Beyt Hanun beldesinin Gazze'nin kuzeyinde en fazla yıkıma maruz kalan bölge olduğu aktarıldı.

İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne binlerce hava bombardımanı gerçekleştirdiği ve Euro-Med verilerine göre şu ana kadar 1413'ü çocuk ve 806'sı kadın olmak üzere 4 bin 79 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

"192 aile katliama maruz kaldı"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla bazı mahalleleri tümüyle yok ettiği, bu saldırılarda 192 ailenin katliama maruz kaldığı ve söz konusu ailelerden her birinin en az dört ferdini kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal eden savaş suçu işlediği, Gazze kenti ve kuzey kesiminde etnik temizlik ve göçe zorlama suçlarını işlediği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinin dörtte birini yıktığı vurgulandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 Filistinlinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 73 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

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