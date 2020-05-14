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Dünya

Avrupa Adalet Divanı: Macaristan'ın sığınmacıları kampta 4 haftadan fazla tutması hukuk ihlali

Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'ın, sığınmacıları Sırbistan sınırındaki kampta 4 haftadan fazla tutmasının hukuk ihlali olduğuna hükmetti.

Mehmet Yılmaz   | 14.05.2020
Avrupa Adalet Divanı: Macaristan'ın sığınmacıları kampta 4 haftadan fazla tutması hukuk ihlali

Budapeşte

Merkezi Lüksemburg'da bulunan, Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Macaristan'da iltica başvuruları reddedilen ve ülkelerine gönderilmeleri kararı verilen 2 İranlı ve 2 Afganistanlı sığınmacının davasıyla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, Macaristan'ın sığınmacıları Sırbistan sınırına inşa ettiği kampta en fazla 4 hafta tutabileceğini daha sonra ise ülkeye alması gerektiğini belirtti.

Macaristan'ın uygulamasının AB hukukunun ihlali anlamına geldiğini belirtilen açıklamada, ''İltica başvurusunda bulunan ya da iltica başvurusu reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarının Sırbistan-Macaristan sınırında bulunan Röszke transit bölgesine yerleştirilmesi 'gözaltı' olarak nitelenmeli ve 4 haftayı geçmemeli.'' ifadesi yer aldı.

Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda kabul edilen yasayla aralarında çocukların da bulunduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

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