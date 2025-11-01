Aurora Gaming CS2 takımı, PGL Masters Bükreş'te şampiyon oldu
Aurora Gaming Counter-Strike 2 (CS2) takımı, Romanya'da düzenlenen PGL Masters'da şampiyon oldu.
Başkent Bükreş'teki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, yarı finalde GamerLegion'u 2-0 (13-1, 13-1) mağlup etti.
Finalde Avustralya temsilcisi Legacy Esports ile karşılaşan Aurora, 3-2 (13-11, 13-8, 17-19, 8-13, 13-11) kazanarak kupanın sahibi oldu.