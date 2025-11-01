Dolar
Dünya

Aurora Gaming CS2 takımı, PGL Masters Bükreş'te şampiyon oldu

Aurora Gaming Counter-Strike 2 (CS2) takımı, Romanya'da düzenlenen PGL Masters'da şampiyon oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Aurora Gaming CS2 takımı, PGL Masters Bükreş'te şampiyon oldu

Ankara

Başkent Bükreş'teki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, yarı finalde GamerLegion'u 2-0 (13-1, 13-1) mağlup etti.

Finalde Avustralya temsilcisi Legacy Esports ile karşılaşan Aurora, 3-2 (13-11, 13-8, 17-19, 8-13, 13-11) kazanarak kupanın sahibi oldu.

