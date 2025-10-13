Dolar
Dünya

Atlas Okyanusu'nda "Lorenzo" tropik fırtınası oluştu

Atlas Okyanusu açıklarında "Lorenzo" tropik fırtınasının oluştuğu ve karaya ulaşmasının beklenmediği bildirildi.

Şilan Turp  | 13.10.2025 - Güncelleme : 13.10.2025
Atlas Okyanusu'nda "Lorenzo" tropik fırtınası oluştu Fotoğraf: x.com/NHC_Atlantic

Miami

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, tropik fırtınanın, Atlas Okyanusu'nda Cabo Verde'nin yaklaşık 1762 kilometre batısında bulunduğu ve rüzgar hızının saatte 72 kilometreye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, saatte 27 kilometre hızla kuzeybatı yönüne ilerleyen Lorenzo'nun karaya ulaşmasının beklenmediği ifade edildi.

Meteoroloji uzmanları, fırtınanın salı günü kuzey yönüne dönmesinin ve hafta ortasına kadar kademeli olarak güçlenmesinin öngörüldüğü değerlendirmesinde bulundu.

