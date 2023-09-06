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Dünya

Atlantik Okyanusu'ndaki Lee Tropik Fırtınası, 4. kategoride kasırgaya dönüşebilir

Atlantik Okyanusu üzerinde oluşan Lee Tropik Fırtınasının gelecek günlerde kategori 4 seviyesinde kasırgaya dönüşmesi bekleniyor.

Dilara Karataş  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Atlantik Okyanusu'ndaki Lee Tropik Fırtınası, 4. kategoride kasırgaya dönüşebilir

Ankara

ABD Ulusal Kasırga Merkezi tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın şu andaki hızının saate yaklaşık 100 kilometreyi bulduğu ancak rüzgar hızının gelecek günlerde saatte yaklaşık 230 kilometre hıza ulaşabileceği bildirildi.

Açıklamada, fırtınanın tam olarak etkileyeceği yerlerin belirlenmesi için henüz erken olduğu ifade edilerek, Lee Tropik Fırtınasının Karayipler'deki adalara ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Lee Tropik Fırtınasının karaya ulaşması durumunda "yıkıcı hasar meydana geleceği" kaydedilen açıklamada, fırtınanın gelecek günlerde kategori 4 seviyesinde kasırgaya dönüşmesinin beklendiği aktarıldı.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, bu yılki kasırga sezonunun normalin üzerinde olacağı uyarısında bulunarak, 14 ile 21 arasında fırtına beklendiğini bildirmişti.

Beklenen fırtınaların 6 ila 11'inin kasırgaya, 2 ila 5'inin ise büyük kasırgaya dönüşme ihtimalinin bulunduğu kaydedilmişti.

Saffir-Simpson Kasırga Ölçeği'ne göre, 1. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı saatte 118-153 kilometreyi bulurken, 5. kategoride derecelendirilen kasırgaların rüzgar hızı ise saatte en az 249 kilometreye kadar çıkıyor.

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