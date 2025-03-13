Dolar
36.61
Euro
39.82
Altın
2,983.31
ETH/USDT
1,849.40
BTC/USDT
80,629.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü

İsrail ordusunun ateşkese rağmen ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Muhammed Emin Canik  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü

Gazze

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı.

İsrail İHA'sının Filistinlilere doğrudan ateş açması sonucu Emced Hazım Abid isimli 3 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da da İsrail İHA'sının ateş açması sonucu bir kadın yaralandı.

İsrail ordusuna ait askeri araçlar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan el-Cedide bölgesinde ateş açtı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın uygulamaya girmesinden 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemekle suçlanıyor.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta ise Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü

Benzer haberler

Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü

Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çıkmayacaklarını söyledi

Amsterdam Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliğini geçici olarak durdurdu

İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi

İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak
İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet