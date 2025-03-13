Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü
İsrail ordusunun ateşkese rağmen ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.
Gazze
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı (İHA) Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ni hedef aldı.
İsrail İHA'sının Filistinlilere doğrudan ateş açması sonucu Emced Hazım Abid isimli 3 yaşındaki Filistinli çocuk yaşamını yitirdi.
Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da da İsrail İHA'sının ateş açması sonucu bir kadın yaralandı.
İsrail ordusuna ait askeri araçlar Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un Abasan el-Cedide bölgesinde ateş açtı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın uygulamaya girmesinden 16 gün sonra başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemekle suçlanıyor.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta ise Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal kesme kararı almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.