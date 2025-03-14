Ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’ye hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
Gazze
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ehli Baptist Hastanesine Gazze’nin Zeytun Mahallesi'nde hayatını kaybeden 4 Filistinlinin cenazesi getirildi.
AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Zeytun Mahallesi'nde odun toplayan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.
İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.