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Dünya

Ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’ye hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin orta bölgelerinde düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Ramzi Mahmud, Esat Fırat  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’ye hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti Fotoğraf: Khames Alrefi/AA

Gazze

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ehli Baptist Hastanesine Gazze’nin Zeytun Mahallesi'nde hayatını kaybeden 4 Filistinlinin cenazesi getirildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'e ait insansız hava aracının (İHA), Zeytun Mahallesi'nde odun toplayan bir grup Filistinliyi hedef aldığı saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 2 Mart'ta sona ermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümeti, 3 Şubat'ta başlaması gereken ikinci aşama müzakerelerini engellemişti.

İsrail, 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuş, 9 Mart'ta da Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini kesmişti.

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