Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif 'Bayrak Yürüyüşü' olaylı başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü" olaylı başladı.
Kudüs
Aşırı sağcı Yahudileri ellerindeki İsrail bayraklarıyla, Batı Kudüs’te başlayarak Enbiya (HaNeviim) caddesinden Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı'na ulaştı.
Şam Kapısı çevresindeki Kanuni Sultan Süleyman caddesinde İsrail polisi koruması altında tur atan Yahudiler, "Araplara ölüm" sloganlarıyla Şam Kapısı önündeki alana indi.
Şam Kapısı'nda gazetecilere söven ve sataşan Yahudiler, alanda bulunan Filistinli bir kadın ve gence saldırdı.
İsrail polisi, karşılık vermeye çalışan Filistinli genci yaka paça gözaltına aldı.
Provokatif hareketler yapan fanatik Yahudilerin Şam Kapısı’ndaki "Bayrak Yürüyüşü" eylemleri İsrail yanlısı sloganlar eşliğinde devam ediyor.
Aşırı sağcı milletvekili İtamar Ben-Gvir de İsrail polisi eşliğinde alanda yer alırken, İsrail polis helikopteri de kutsal şehir üstünde tur atıyor.
Öte yandan Şam Kapısı çevresi başta olmak üzere Selahaddin caddesi boyunca da İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesi devam ediyor.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada İsrail polisinin şu ana kadar Filistinlilere müdahalesinde 17 Filistinli yaralandı.
Ayrıca, İsrail polisi şu ana kadar en az 6 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail, Batı Şeria'da "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahale etti
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalede bulundu.
Batı Şeria'nın Beytüllahim, Ramallah ve El Halil kentlerinde toplanan Filistinliler, aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü"ne tepki gösterdi.
Beytüllahim kentinde Babu Zukak bölgesinde toplanan Filistinli grup, El-Kuds el-Halil Caddesinde yürüyüş yaparak provokatif bayrak yürüyüşünü kınadı.
El Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı girişinde çıkan olaylarda da çok sayıda Filistinli, İsrail askerlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Ramallah'ın girişindeki Beyt-İl İsrail askeri kontrol noktasında çıkan olaylarda da İsrail güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle bazı Filistinliler boğulma tehlikesi atlattı.
İsrail güçleri, Filistinlileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanırken, Filistinli gençler, İsrail güçlerinin müdahalesine taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.
Göz yaşartıcı gazdan etkilenen Filistinlilere olay yerlerinde müdahale edildi, çıkan olaylarda şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı öğrenildi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Kudüs'te Bayrak Yürüyüşü eylemleri yapılırken, El-Arub Mülteci Kampı girişini, çıkması muhtemel olaylara karşı dikenli tellerle kapattı. İsrail askerleri ayrıca çevredeki evlerin avlularına ve pencerelerine doğru ses ve göz yaşartıcı bombaları attı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.