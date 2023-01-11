Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleyeceğini söyledi
İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleme tehdidinde bulundu.
Kudüs
Ben-Gvir, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, ay başında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına işaret ederek, "Bunu Hamas'a ev sahibi olmadıklarını göstermek için yaptım. 'İsrail devletinde bir bakanı tehdit etmeyeceksin' mesajı vermek istiyordum. Merak etme, tekrar yapacağım." ifadelerini kullandı.
İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladığı provokatif eylemle ilgili tarih belirtmedi.
Ben-Gvir'in 3 Ocak'taki baskını öncesinde açıklama yapan Hamas, Mescid-i Aksa baskınına karşı "eli kolu bağlı durmayacaklarını" duyurarak, "Terör ve faşizm bakanı Itamar Ben-Gvir, çalışma programının temelini saldırganlık ve terörizm üzerine kurmuştur." ifadelerini kullanmıştı.
Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını
Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.
Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.
Baskına Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları gelmişti.
Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.