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Dünya

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleyeceğini söyledi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleme tehdidinde bulundu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Hacer Başer   | 11.01.2023
Aşırı sağcı İsrailli Bakan Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya yeniden baskın düzenleyeceğini söyledi

Kudüs

Ben-Gvir, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, ay başında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına işaret ederek, "Bunu Hamas'a ev sahibi olmadıklarını göstermek için yaptım. 'İsrail devletinde bir bakanı tehdit etmeyeceksin' mesajı vermek istiyordum. Merak etme, tekrar yapacağım." ifadelerini kullandı.

İsrailli Bakan, Mescid-i Aksa'ya düzenlemeyi planladığı provokatif eylemle ilgili tarih belirtmedi.

Ben-Gvir'in 3 Ocak'taki baskını öncesinde açıklama yapan Hamas, Mescid-i Aksa baskınına karşı "eli kolu bağlı durmayacaklarını" duyurarak, "Terör ve faşizm bakanı Itamar Ben-Gvir, çalışma programının temelini saldırganlık ve terörizm üzerine kurmuştur." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 Ocak'ta İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli bakan olmuştu.

Baskına Filistin yönetiminin yanı sıra Türkiye dahil çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan tepki açıklamaları gelmişti.

Ben-Gvir, yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle adından sıkça söz ettiriyordu.

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