logo
Dünya

Arnavutluk'taki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Arnavutluk'ta etkisini artıran orman yangınlarına müdahale sürüyor.

Dzihat Aliju  | 13.08.2025 - Güncelleme : 13.08.2025
Arnavutluk'taki orman yangınlarına müdahale devam ediyor

Üsküp

Arnavutluk Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede son 24 saatte çıkan 64 yangının 24'ünün aktif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Arnavutluk Sivil Savunma Ajansının koordinasyonunda ülkedeki orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 10 binden fazla personelin sahada görev yaptığı belirtildi.

Yangınlarla mücadelenin gece boyunca da sürdüğü ifade edilen açıklamada, durumun istikrara kavuştuğu ve özellikle yerleşim alanları ve milli parkların yakınındaki alevlerin sınırlandırılmasına odaklanıldığı kaydedildi.

Tahliye çağrıları yapıldı

Açıklamada, Gramsh ile Delvine bölgelerindeki orman yangınlarının hızla yayılması nedeniyle bölge sakinlerine acil durum ekiplerinin talimatlarını takip etmeleri çağrısı yapıldı.

Bu bölgelerin derhal tahliye edilmesi uyarısında bulunulan açıklamada, "Lütfen soğukkanlı olun, yetkililerin yönlendirmelerine uyun ve tehlikeli bölgelerden uzaklaşın." ifadesine yer verildi.

Bu arada ülkedeki yangınlar nedeniyle dün de Elbasan, Avlonya, Berat illerindeki bazı köyler boşaltılmıştı.

Arnavutluk Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerindeki Elbasan iline bağlı Gramsh'da 80 yaşında bir kişinin evinin bahçesinde yaktığı ateşin kontrolden çıkarak bölgedeki birçok köye yayıldığı, bu kişinin hayatını kaybettiğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

