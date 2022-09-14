Dolar
18.24
Euro
18.25
Altın
1,705.94
ETH/USDT
1,600.70
BTC/USDT
20,270.00
BIST 100
3,395.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Dünya

Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verdiği tutukluluğun devamı kararı, temyiz mahkemesine gönderildi.

Fatjon Cuka, Furkan Abdula   | 14.09.2022
Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Tiran

Arnavutluk'ta 30 Ağustos’ta yakalanan ve 2 Eylül'de tutukluluğunun devamına hükmedilen Özer hakkındaki karar temyize götürüldü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi yetkilileri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararının yeniden gözden geçirileceği oturumun 20 Eylül'de yapılacağını bildirdi.

Özer'in avukatları, Elbasan Asliye Mahkemesinin kararına karşı çıkarak, kararı temyiz mahkemesine götüreceklerini ifade etmişti.

Kırmızı bültenle aranan Özer 30 Ağustos’ta Arnavutluk'ta yakalanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk'taki mahkeme sürecinin ardından Özer'in Türkiye'ye iade edileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu temsil edecek
RTÜK'ten Halk TV'ye 5 kez program durdurma cezası
2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı
İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

Benzer haberler

Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Arnavutluk'ta yakalanan Thodex'in kurucusu Özer hakkındaki tutukluluk kararı temyize gitti

Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu temsil edecek

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 57 bin 279 tatbikat yapıldı

İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da 367 kilo 450 gram uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon

İstanbul'da terör örgütlerinin finansal yapılarına operasyon
Elektrik hatlarının bakım çalışmalarında helikopterli mesai

Elektrik hatlarının bakım çalışmalarında helikopterli mesai
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet