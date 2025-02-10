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Dünya

Arnavutluk'ta istifası istenen Tiran Belediye Başkanı Veliaj gözaltına alındı

Arnavutluk'ta, hakkındaki yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifası istenen ve uzun süredir protesto edilen Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Dzihat Aliju  | 10.02.2025 - Güncelleme : 10.02.2025
Arnavutluk'ta istifası istenen Tiran Belediye Başkanı Veliaj gözaltına alındı

Tiran

Arnavutluk Radyo Televizyonunun (RTSH) haberine göre Veliaj, Ulusal Soruşturma Bürosu ekiplerince gözaltına alındı.

Tiran Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Savcılığının (SPAK) yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Veliaj, Tiran Belediyesi'nden götürülürken görüldü.

Veliaj'a, yolsuzluk, kara para aklama ve mal varlığına ilişkin yanlış beyanda bulunma suçları yöneltiliyor.

Yolsuzluk yaptığı iddiasıyla istifası talep edilen Veliaj hakkındaki gösteriler, Mart 2024'te başlamış ve göstericiler ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanmıştı.

Veliaj'ın yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Mart 2024'ten bu yana istifasının talep edildiği gösteriler düzenleniyordu.

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