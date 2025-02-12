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Dünya

Arjantin'in Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında 37 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'in güneyindeki Patagonya bölgesinde bir süredir etkili olan orman yangınlarında 37 bin hektarlık alanın kül olduğu bildirildi.

Sinan Doğan  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Arjantin'in Patagonya bölgesindeki orman yangınlarında 37 bin hektarlık alan kül oldu

Bogota

Ulusal basında çıkan habere göre, ülkenin önemli turistik bölgelerinden Patagonya'daki iki milli parkta başlayan orman yangınlarında şu ana kadar 37 bin hektarlık alan kül oldu.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Manuel Adorni, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı, bölgemizdeki afetlerle daha iyi mücadele edebilmek amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Federal Acil Durum Ajansı'nın kurulmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Arjantin Güvenlik Bakanı Patricia Bullrich de ajansın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Şu anda yalnızca ulusal düzeyde acil durumlar, afetler, yangınlar veya sellere karşı mücadele eden 12 farklı yapı bulunuyor. Bu ajans, ulusal topraklarda meydana gelen acil durumların her birine gerçek zamanlı ve etkin şekilde müdahale edilmesini sağlayacak."

Arjantin'de iklim değişikliği ve insan kaynaklı sorumsuzluklar nedeniyle her yıl binlerce hektarlık ormanlık alan yok oluyor.

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