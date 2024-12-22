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Dünya

Arjantin'de hükümet, "Arjantin Nükleer Planı" adında yeni bir girişim başlatacak

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, ülkenin enerji politikalarında yeni bir dönemi başlatacak "Arjantin Nükleer Planı"nı duyurdu.

Sinan Doğan  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Arjantin'de hükümet, "Arjantin Nükleer Planı" adında yeni bir girişim başlatacak

Bogota

Ulusal basında yer alan habere göre, bu yeni plan, Arjantin'in yerel teknolojisiyle geliştirilecek ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA/OIEA) desteğiyle yürütülecek.

Hükümet, nükleer enerji kapasitesini artırmayı ve bu alanda ülkenin bağımsız teknolojik yeteneklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca plan, enerji güvenliğini sağlamayı ve nükleer teknolojiyi uluslararası standartlara uygun şekilde, tamamen barışçıl kullanmayı amaçlıyor.

Planın detayları hakkında konuşan Devlet Başkanı Milei’nin başdanışmanı ve proje sorumlusu Demian Reidal, iddialı bir vizyon ortaya koyduklarını belirterek, "Onlarca yıllık gerilemenin ardından nükleer enerji muzaffer bir dönüş yapacak. Biz sadece bu yarışta geride kalmayacağız; aynı zamanda öncü olmayı hedefliyoruz." dedi.

Reidal, Arjantinli nükleer mühendislerin sürecin merkezinde yer alacağını vurgulayarak, "Bu, Arjantin'in ve dünyanın enerji geleceğinde nükleer enerjinin temel taşlarından biri olacağını simgeleyen iddialı bir plandır." ifadesini kullandı.

Halihazırda Arjantin’de Atucha I, Atucha II ve Embalse olmak üzere üç aktif nükleer enerji santrali bulunuyor.

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