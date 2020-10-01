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Dünya, Koronavirüs

Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada 'en büyük tek kaynak'

ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yanlış bilgi yayan “en büyük tek kaynak” olduğu belirtildi.

Islam Doğru   | 01.10.2020
Araştırma: Trump, Kovid-19 konusunda yanlış bilgilendirmede dünyada 'en büyük tek kaynak'

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD’de yapılan bir araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump’ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda yanlış bilgi yayan “en büyük tek kaynak” olduğu belirtildi.

Cornell Üniversitesi tarafından dünya genelinde yayımlanan 38 milyon İngilizce makale üzerinde yapılan analizde, Kovid-19 hakkında ortaya atılan yalanların ve komplo teorilerinde ismi en fazla öne çıkan kişinin Trump olduğu ifade edildi.

Araştırmada, pandemi ile ilgili “yanlış bilgilendirme konuşmalarının” yaklaşık yüzde 38’ini Trump’ın sözlerinin oluşturduğu kaydedilerek, bunun da kendisini "pandemiyi içeren yalanların en büyük itici gücü haline getirdiği" aktarıldı.

Cornell Bilim İttifakı Direktörü ve çalışmanın başyazarı Sarah Evanega, "ABD Başkanının Kovid-19 etrafındaki en büyük yanlış bilgi kaynağı olması, gerçek dünyada sağlık açısından açabileceği ciddi sonuçlar bakımından endişe verici.” ifadelerini kullandı.

1 Ocak ile 26 Mayıs arasında yayımlanan 38 milyon makalenin incelendiği çalışmanın, Kovid-19 ile ilgili yanlış bilgilendirme konusunda geleneksel ve internet medyası üzerine yapılmış en kapsamlı araştırma olduğu bildirildi.

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