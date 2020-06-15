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Dünya, Koronavirüs

Araştırma: D614G mutasyonu, Kovid-19'un daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabilir

Yeni tip koronavirüsün bir türünde meydana gelen belirli bir mutasyonun, virüsün daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 15.06.2020
Araştırma: D614G mutasyonu, Kovid-19'un daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabilir

Ankara

Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin Florida eyaletinde Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar, laboratuvarda yapılan çalışmada "D614G" ismi verilen mutasyonun, Kovid-19'un yüzeyindeki "fonksiyonel sivri uçların" sayısını büyük ölçüde artırdığını gözlemledi.


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Çalışma ekibinin lideri virolog Hyeryun Choe, kullandıkları hücre kültür sisteminde D614G mutasyonuna sahip virüslerin, bu mutasyona sahip olmayanlardan daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Virüse "taç" görünümü veren bu sivri uçların, Kovid-19'un insan hücrelerine bağlanmasını sağladığını vurgulayan uzmanlar, D614G mutasyonu nedeniyle virüsün fonksiyonel sivri uçlarının sayısı veya yoğunluğunun 4 ya da 5 katına çıktığını açıkladı.

Scripps Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü yöneticilerinden Michael Farzan, D614G mutasyonunun ayrıca sivri uçların "bel kemiğine" daha fazla esneklik sağladığını, bu esnekliğin, virüsün hücreden hücreye yolculuklarda canlı kalmasına yardım ettiğini ifade etti.

Uzmanlar öte yandan D614G mutasyonunu taşıyan türlerin, kişileri daha fazla hasta edip etmediğinin henüz bilinmediğine işaret etti.

Dünya çapında viral örneklerin genetik çalışması için havuz niteliği taşıyan GenBank'tan edinilen veriye göre, şubat ayında rastlanmayan bu mutasyon, martta dizilimlerin dörtte birinde, mayısa kadar da yüzde 70'inde tespit edildi.

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