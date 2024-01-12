Dolar
30.09
Euro
32.93
Altın
2,049.09
ETH/USDT
2,640.40
BTC/USDT
45,731.00
BIST 100
7,989.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk ve Sportif AŞ başkan vekili Erden Timur, RAMS Park'ta basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Araştırma: 2023'te okyanus suyu sıcaklıkları 5. kez üst üste rekor kırdı

Çin'in öncülüğünde yapılan uluslararası araştırma, 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 5. kez üst üste rekor kırdığını ve sera gazı salınımının azaltılması halinde bile yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini ortaya koydu.

Dildar Baykan Atalay  | 12.01.2024 - Güncelleme : 12.01.2024
Araştırma: 2023'te okyanus suyu sıcaklıkları 5. kez üst üste rekor kırdı

Ankara

Çin Bilim Akademisi tarafından yürütülen araştırmada Çinli, ABD'li, Yeni Zelandalı, İtalyan ve Fransız araştırmacılar, yıllık okyanus suyu sıcaklıklarını ölçtü.

Ölçümlerde 2023'te okyanus suyu sıcaklıklarının 2022'ye kıyasla 0,23 derece daha yüksek olduğu ve bunun 5. kez üst üste kaydedilen "en yüksek sıcaklık" olduğu tespit edildi.

Araştırmacılar, sera gazı salınımının azaltılması halinde bile okyanus suyu sıcaklıklarının bu yüz yıl boyunca artmaya devam edeceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları, "Advances in Atmospheric Sciences" isimli dergide yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayasofya'da yeni düzenleme 15 Ocak'ta başlıyor
MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı sınır ötesi operasyonla yakaladı
Küresel ısınma, böcek popülasyonunda artışa sebep oluyor
Adalet Bakanı Tunç, Ankara Valiliğini ziyaretinde konuştu: 40 ay içerisinde Ankara Adliyemizi tamamlayacağız
Doğu Karadeniz için kar uyarısı

Benzer haberler

Araştırma: 2023'te okyanus suyu sıcaklıkları 5. kez üst üste rekor kırdı

Araştırma: 2023'te okyanus suyu sıcaklıkları 5. kez üst üste rekor kırdı

İsmail Kartal'lı Fenerbahçe rekorlara doymuyor

Türk otomotiv sektörü 2023'te 9 ülkeye milyar doların üzerinde ihracat yaptı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı transfer yolcularla 16 milyonu aştı

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı transfer yolcularla 16 milyonu aştı
Yeşil ticarete öncülük eden deniz taşımacılığı iklim krizi tehdidi altında

Yeşil ticarete öncülük eden deniz taşımacılığı iklim krizi tehdidi altında
Otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin 635 satışla 2023'te rekor kırdı

Otomotiv pazarı 1 milyon 232 bin 635 satışla 2023'te rekor kırdı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet