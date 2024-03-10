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Kâbe’de ‘’On bir ayın sultanı’’ olarak bilinen ramazanın ilk teravih namazı eda ediliyor. Mescid-i Aksa’da “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor. Medine’de Mescid-i Nebevi Camii’nde “On bir ayın sultanı” olarak bilinen Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınıyor.
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Dünya

Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu

Suudi Arabistan dahil pek çok Arap ülkesi yarın ramazan ayının başlangıcı olduğunu açıkladı.

Gülşen Topçu  | 10.03.2024 - Güncelleme : 10.03.2024
Arap ülkelerinin çoğu, ramazan ayının yarın başlayacağını duyurdu

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi günü ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

Yemen, Kuveyt, Bahreyn, Lübnan, Filistin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yapılan açıklamalarda da ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Ürdün ve Umman ise hilalin görülmemesi nedeniyle ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.



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