Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları, Mısır'da 514'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 185'e, Fas'ta 186'ya, Kuvyet'te 49'a yükseldi.

Hamdi Yıldız   | 10.05.2020
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Kahire


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 11 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 514'e yükseldiği belirtildi. 

Toplam vaka sayısının 8 bin 964'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı 2 bin 2 olarak paylaşıldı.

BAE

Hükümet Sözcüsü Amine Dahhak yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni 11 ölümün gerçekleştiğini, toplam 185 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, ülkede 614 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 17 bin 417'ye çıktığı kaydedildi.

FAS

Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vefat sayısının 186'ya vaka sayısının ise 5 bin 910'a yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 461'e ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 49'a çıktığını duyurdu.

Vaka sayısının 7 bin 623'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 622'ye ulaştığı ifade edildi.

Öte yandan Kuveyt Diş Tabipleri Odası yaptığı basın açıklamasında ülkede Kovid-19'dan bir doktorun daha hayatını kaybettiğini, sayının ikiye çıktığını duyurdu.

Açıklamada, koronavirüsle mücadelede görev yapan doktorun Hint asıllı olduğu kaydedildi.

Daha önce Sağlık Bakanı Basil es-Sabah, koronavirüsle mücadele eden Mısırlı bir doktorun vefat ettiğini belirtmişti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, yeni Kovid-19 vakası olarak 151 kişiye tanı konulduğunu ülkede toplam vaka sayısının 4 bin 555'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Beyaz Saray Kovid-19 ekibinin iki üyesi daha kendini karantinaya aldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 280 bini geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Türkiye Futbol Federasyonundan geçmiş olsun mesajı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında

Yemek firmaları kısıtlı günlerde siparişleri yetiştirme telaşında
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım

Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek moral buldu

Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek moral buldu