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Dünya

Apple, CEO'su Cook'un yıllık maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak

Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un, şirketteki yıllık maaşının yaklaşık yüzde 40 düşürüleceğini açıkladı. Tim Cook'un yıllık "hedef geliri" 49 milyon dolara düşürülecek.

Nuri Aydın   | 13.01.2023
Apple, CEO'su Cook'un yıllık maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Ankara

BBC'nin haberine göre, Apple'ın maaş komitesi, Cook'un 2023 "hedef gelirini" yaklaşık 49 milyon dolar olarak belirledi.

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, "Maaş komitesi, hissedarların geri dönüşleri ve Apple'ın sıra dışı performansıyla Cook'un gelirinin yeniden düzenlenmesi tavsiyesini dengeledi." ifadesi kullanıldı.

3 milyon dolarlık yıllık maaşı ve 6 milyon dolara kadar ikramiyeleri değişmeyen Cook'un, şirket hisselerinden elde edeceği gelirin düşeceği belirtildi. Buna göre, 2022'de "hedef geliri" 84 milyon dolar olan Cook için bu yıl bu rakam, yaklaşık yüzde 40 indirimle yaklaşık 49 milyon dolara düştü.

Geçen yıl tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve küresel ekonomik daralma nedeniyle Apple'ın hisse değerinde yaklaşık yüzde 20 düşüş görülmüştü.

Cook'un, şirketin hissedarlarından gelen eleştiriler üzerine, şirketten elde ettiği gelirin yıllık yüzde 40 düşürülmesini talep ettiği belirtiliyor.

Forbes dergisine göre, 62 yaşındaki Cook'un kişisel mal varlığı 1,7 milyar doları buluyor.

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