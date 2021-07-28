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Dünya

AP'deki en büyük ikinci grubun Başkanı Perez, Tunus'ta anayasal düzenin korunması çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Iratxe Garcia Perez, Tunus'ta anayasal düzen ve hukukun üstünlüğünün muhafaza edilmesi çağrısında bulundu.

Selen Temizer   | 28.07.2021
AP'deki en büyük ikinci grubun Başkanı Perez, Tunus'ta anayasal düzenin korunması çağrısı yaptı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) en büyük ikinci grup Sosyalistler ve Demokratlar'ın Başkanı Iratxe Garcia Perez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Tunus'taki gelişmelerden endişe duyduğunu belirtti. "Anayasal düzen, hukukun üstünlüğü ve bilgi özgürlüğü korunmalı." ifadelerini kullanan Perez, grubunun Tunus halkının demokrasi ve insan hakları arayışlarında yanında olduğunu kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell'in Birlik adına yaptığı açıklamada da dün, "Mümkün olan en kısa sürede kurumsal istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle parlamentonun faaliyetinin yeniden başlatılması, temel haklara saygı gösterilmesi ve her türlü şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesi yer almıştı.

Tunus'taki durum

Tunus'ta, 25 Temmuz'da hükümet ve muhalefet partilerine yönelik yüzlerce kişinin katılımıyla protestolar gerçekleştirilmiş, çıkan olaylarda başta Nahda Hareketi olmak üzere parti merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said de Meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi azlettiğini ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

Hükümete yönelik bu darbe girişiminin ardından askerler, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi ve beraberindeki milletvekillerini Meclise almamıştı.

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