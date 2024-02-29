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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AP'de "İsrail'e silah ambargosu" önerisi yüzde 70'ten fazla milletvekilinin oyuyla reddedildi

Avrupa Parlamentosundaki (AP) Sol Grup'un İsrail'e silah ihracatını durdurmaya yönelik çağrı yapılması talebi, 393 milletvekili tarafından engellendi.

Melike Pala  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
AP'de "İsrail'e silah ambargosu" önerisi yüzde 70'ten fazla milletvekilinin oyuyla reddedildi

Ankara

Sol Grup tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, grup üyeleri, dün AP Genel Kurulunda oylanan "ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanması" konusunda hazırlanan 2023 raporuna yeni bir madde eklenmesini talep etti.

Oylamaya katılan 534 milletvekilinden, yüzde 73'üne karşılık gelen 393'ü maddenin rapora eklenmesine aleyhte oy kullandı.

Eklenmek istenen maddede üye ülkelere İsrail'e silah ihracatını "derhal" durdurmaları çağrısı yapılırken İsrail'i silah sevkiyatıyla destekleyen ülkelerin Soykırım Sözleşmesi'nin suç ortaklığını suç sayan ilgili maddesi uyarınca "Filistinlilere karşı soykırıma yardım ve yataklık etmekten" Uluslararası Adalet Divanında (UAD) dava edilebileceği uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda aleyhte oy kullanan milletvekillerinin isimlerini de paylaşan Sol Grup, bu milletvekillerini "Filistinlilere karşı işlenen soykırıma yardım ve yataklık etmekte" suçladı.

Grubun paylaşımında, AP'de Gazze'de koşulsuz "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yapma kararı alınmasına rağmen Filistinlilerin "parlamento bildirilerinden daha fazlasına ihtiyacı olduğunu" belirtildi.

AP Genel Kurulunda dün Sol Grup üyelerinin talebiyle Gazze'de koşulsuz “acil ve kalıcı ateşkes" çağrısını da içeren karar tasarısı madde oy çokluğuyla kabul edilmişti.

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