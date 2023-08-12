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Dünya

Antarktika'da 20 kollu "çilek benzeri" şekle sahip deniz canlısı keşfedildi

Antarktika'da araştırmacılar, 20 kola ve "çilek benzeri" şekle sahip yeni bir deniz canlısı türü keşfetti.

Zeynep Katre Oran  | 12.08.2023 - Güncelleme : 12.08.2023
Antarktika'da 20 kollu "çilek benzeri" şekle sahip deniz canlısı keşfedildi

Ankara

Araştırmacılar, yayımladıkları makalede, şekil benzerliği dolayısıyla adını Latincede "çilek" anlamına gelen kelimeden alan ve "Promachocrinus fragarius" olarak tanımlanan canlıya ilişkin detaylara yer verdi.

Bir tür deniz zambağı olan ve Antarktika açıklarında bulunan "Promachocrinus fragarius"un 20'ye yakın kolu olduğu ve renginin de "mor" ile "koyu kırmızı" arasında değişkenlik gösterebildiği aktarıldı.

Yeni keşfedilen deniz canlısının iki farklı yapıya sahip kolu olduğu belirtilirken, altta kalan kollarının "kaba ve çizgili", üstte kalanların da daha "tüylü" bir yapıda olduğu kaydedildi.

"Büyük" boyutlara sahip olan "Promachocrinus fragarius"un, 65-6500 feet (yaklaşık 19 ila 1981 metre) arasında değişen okyanus derinliklerinde yaşadığı ifade edildi.

Araştırmanın detayları, "Invertebrate Systematics" dergisinde yayımlandı.

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