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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Anket: İsraillilerin yarısı eski Savunma Bakanı Gantz'ın başbakan olmasını destekliyor

İsrail'de yapılan bir kamuoyu yoklaması, halkın yüzde 51'inin, Ulusal Birlik Partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz'ın başbakanlık görevini üstlenmesini desteklediğini ortaya koydu.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Ali Semerci  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Anket: İsraillilerin yarısı eski Savunma Bakanı Gantz'ın başbakan olmasını destekliyor

Kudüs

İsrail'in "Maariv" gazetesi, 510 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren Lazar Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen anketin sonuçlarını yayınladı.

Haberde, ankete katılan İsraillilerin yalnızca yüzde 31'inin mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun makamında kalmasını desteklediği, yüzde 51'inin Gantz'ı başbakanlık pozisyonuna uygun gördüğü, yüzde 18'inin ise bu konuda bir fikir belirtmediği aktarıldı.

Anket sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin popülerliğinin azaldığı, bugün seçim olsa 120 sandalyeli İsrail Meclisinde Likud'un 17, Gantz liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi'nin ise 39 milletvekili çıkaracağı belirtildi.

Likud ve müttefiki partilerin ancak 43 sandalye elde edebileceği ve hükümeti kurma yeter sayısı olan 61 milletvekiline ulaşamayacağı kaydedildi.

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