Dolar
31.51
Euro
34.20
Altın
2,082.54
ETH/USDT
3,501.10
BTC/USDT
65,094.00
BIST 100
9,066.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Abidjan’da Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Adama Bictogo ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Anket: Amerikalıların çoğu Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmiyor

ABD'de yapılan bir anket, katılımcıların yüzde 63'ünün, ABD Başkanı Joe Biden'ın "akıl sağlığından" şüphe duyduğunu ortaya koydu.

Aynur Şeyma Asan  | 04.03.2024 - Güncelleme : 04.03.2024
Anket: Amerikalıların çoğu Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmiyor

Ankara

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı ankette 18 yaşın üzerindeki 1102 katılımcıya "Joe Biden'ın başkan olarak etkili görev yapabilmesi için akıl sağlığına ne kadar güveniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 63'ü, Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmediğini ifade ederken yüzde 20'si güvendiğini, yüzde 17'si ise biraz güvendiğini belirtti.

Aynı soruyu eski ABD Başkanı Donald Trump için de yanıtlayan katılımcıların yüzde 57'si, Trump'ın "akıl sağlığından" şüphe duyduklarını aktarırken, yüzde 28'i güvendiklerini, yüzde 15'i de biraz güvendikleri yanıtını verdi.

Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken, yüzde 31'i onayladığını kaydetti.

Biden'ın doktoru, ABD Başkanı'nın sağlığında endişelenecek durum olmadığını bildirmişti

Öte yandan, Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşılmıştı.

Raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurum: Üsküdar'da yaptığımız çocuk köyü İBB yönetiminin 5 yılda İstanbul'da yaptığı kreşlerden daha büyük
BBP Genel Başkanı Destici'nin bulunduğu araç Tokat'ta kaza yaptı
Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı
Ege ve Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısı
Türkiye Diyanet Vakfı, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için barınak inşa ediyor

Benzer haberler

Anket: Amerikalıların çoğu Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmiyor

Anket: Amerikalıların çoğu Başkan Biden'ın "akıl sağlığına" güvenmiyor

Celtics, Warriors'ı 52 sayı farkla yenerek galibiyet serisini 11 maça çıkardı

ABD'de Cumhuriyetçi aday adaylarından Haley, ön seçimlerde rakibi Trump'a karşı ilk kez kazandı

ABD'li komedyen Zahr, Biden'ı "Filistin'deki soykırıma destek vermek"le suçladı

ABD'li komedyen Zahr, Biden'ı "Filistin'deki soykırıma destek vermek"le suçladı
ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride

ABD'deki son seçim anketine göre Biden, Trump'tan 5 puan geride
Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Fitch, ABD'nin kredi notunu teyit etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet