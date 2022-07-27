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Dünya

Angola'da "tarihin en büyük pembe elmaslardan biri" keşfedildi

Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.

Tufan Aktaş   | 27.07.2022
Angola'da "tarihin en büyük pembe elmaslardan biri" keşfedildi

İstanbul

Avustralyalı maden şirketi Lucapa Diamond, Angola'da 170 karat büyüklüğünde eşine az rastlanır bir pembe elmas keşfettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Angola'nın Lulo maden sahasında tarihin en büyük pembe elmaslarından biri çıkarıldı.

"Lulo Gülü" adı verilen 170 karatlık pembe elmas, doğada en nadir ve saf halde bulunan elmas türü.

Elmas, "son 300 yılda kayıtlara geçen en büyük pembe elmas" oldu.

Angola Devleti Elmas Pazarlama Şirketi üzerinden uluslararası ihaleyle satışa çıkarılacak elmasın maddi değeri henüz saptanmadı.

Angola Madeni Kaynaklar Bakanı Diamantino Azevedo, bu rekor elmasın Angola'nın değerli madenler alanında dünya ölçeğinde önemli bir oyuncu olduğunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Petrolden sonra Angola'nın en önemli ihracat ürünleri arasında elmas ve değerli madenler bulunuyor.

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