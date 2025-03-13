Dolar
36.61
Euro
39.82
Altın
2,983.31
ETH/USDT
1,849.40
BTC/USDT
80,629.00
BIST 100
10,727.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amsterdam Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliğini geçici olarak durdurdu

Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi (UvA), insan hakları ihlallerine karışma riski gerekçesiyle Kudüs İbrani Üniversitesi (HUJI) ile öğrenci değişim programını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Selman Aksünger  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Amsterdam Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliğini geçici olarak durdurdu

Amsterdam

UvA'dan yapılan açıklamada, geçen yaz üniversite bünyesinde kurulan "Üçüncü Taraflarla İşbirliği Danışma Komitesi"nin, HUJI ile işbirliğinin devamı konusunda olumsuz görüş bildirdiği belirtildi.

Komitenin, UvA'nın, HUJI ile öğrenci değişimleri nedeniyle insan hakları ihlallerine karışma riski taşıdığını tespit ettiği kaydedilen açıklamada, komite tarafından İsrail üniversitesindeki akademik özgürlüklere yönelik kısıtlamalara dikkat çekildiği vurgulandı.

Açıklamada, komitenin, Çin ve Macaristan'dan bazı kurumlarla da işbirliğinin sonlandırılması yönünde tavsiye verdiği aktarılırken, HUJI ile olan işbirliğinin geçen yaz itibarıyla komitenin değerlendirmesi sürerken askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada, UvA Rektörü Peter-Paul Verbeek'in, "Bilgi güvenliğini korumak ve insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riskini almamak istiyoruz ancak aynı zamanda bir ülkeyi tamamen yasaklamak da istemiyoruz. Bu, özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektiriyor, bu nedenle işbirlikleri her zaman bireysel olarak değerlendirilir." ifadelerine yer verildi.

Verbeek, "Bir üniversite olarak açık işbirliği ve değişimlerden yanayız ve bunları sorumlu bir şekilde şekillendirmek istiyoruz. Şu anda, bu üç özel işbirliğinin sorunlu yönleri var, bunu değerlendirmesi gereken komite bize bunu gösterdi. Bilgi güvenliğini korumak ve insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riski taşımamak istiyoruz. Bu nedenle, şimdilik bunları mevcut biçimleriyle sürdürmüyoruz." görüşünü paylaştı.

UvA ve HUJI arasındaki işbirliğinin, 1980'lerden beri devam ettiği, geçen yaza kadar işbirliğinin sessizce uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, üniversitenin, HUJI ile işbirliğini sonlandırmasının yanı sıra Çin ve Macaristan ile olan işbirliklerini de "risk azaltıcı önlemler veya yenilikler olmadan" sürdürmeyeceği kaydedildi.

UvA öğrencileri ve akademisyenleri, sosyal medya hesaplarından İsrailli üniversiteyle işbirliğini sonlandırma kararından duydukları memnuniyeti belirtirken, Hollanda'daki Yahudi lobi kuruluşu İsrail Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi (CIDI), Amsterdam Üniversitesi'nin kararına tepki gösterdi.

UvA'da Mayıs 2024'te düzenlenen Filistin'e destek protestolarında, ABD'deki kampüs protestolarına benzer şekilde öğrenci ve akademisyenler, üniversitenin İsrailli kurumlar ve üniversitelerle olan işbirliklerini sonlandırmasını talep etmiş, Hollanda polisinin sert müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Şinasi Yurtsever için taziye mesajı
Çorum'da gıda fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Bakan Fidan, Güler ve MİT Başkanı Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Şara tarafından kabul edildi
İstanbul'da hava kirliliği değeri en yüksek Göztepe'de, en düşük Kumköy'de ölçüldü

Benzer haberler

Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü

Ateşkese rağmen İsrail'in ateş açması sonucu Gazze'de 3 yaşındaki çocuk öldü

İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki 5 noktadan çıkmayacaklarını söyledi

Amsterdam Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliğini geçici olarak durdurdu

İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi

İsrailli subay, Gazze'de Filistinlilerin sıklıkla "canlı kalkan" olarak kullanıldığını söyledi
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanında sözlü sunum yapacak
İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi

İsrail, Filistinlilere yaptığı sistematik soykırımı belgeleyen BM raporuna tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet