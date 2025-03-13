Amsterdam Üniversitesi, Kudüs İbrani Üniversitesi ile işbirliğini geçici olarak durdurdu
Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi (UvA), insan hakları ihlallerine karışma riski gerekçesiyle Kudüs İbrani Üniversitesi (HUJI) ile öğrenci değişim programını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
Amsterdam
UvA'dan yapılan açıklamada, geçen yaz üniversite bünyesinde kurulan "Üçüncü Taraflarla İşbirliği Danışma Komitesi"nin, HUJI ile işbirliğinin devamı konusunda olumsuz görüş bildirdiği belirtildi.
Komitenin, UvA'nın, HUJI ile öğrenci değişimleri nedeniyle insan hakları ihlallerine karışma riski taşıdığını tespit ettiği kaydedilen açıklamada, komite tarafından İsrail üniversitesindeki akademik özgürlüklere yönelik kısıtlamalara dikkat çekildiği vurgulandı.
Açıklamada, komitenin, Çin ve Macaristan'dan bazı kurumlarla da işbirliğinin sonlandırılması yönünde tavsiye verdiği aktarılırken, HUJI ile olan işbirliğinin geçen yaz itibarıyla komitenin değerlendirmesi sürerken askıya alındığı bildirildi.
Açıklamada, UvA Rektörü Peter-Paul Verbeek'in, "Bilgi güvenliğini korumak ve insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riskini almamak istiyoruz ancak aynı zamanda bir ülkeyi tamamen yasaklamak da istemiyoruz. Bu, özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektiriyor, bu nedenle işbirlikleri her zaman bireysel olarak değerlendirilir." ifadelerine yer verildi.
Verbeek, "Bir üniversite olarak açık işbirliği ve değişimlerden yanayız ve bunları sorumlu bir şekilde şekillendirmek istiyoruz. Şu anda, bu üç özel işbirliğinin sorunlu yönleri var, bunu değerlendirmesi gereken komite bize bunu gösterdi. Bilgi güvenliğini korumak ve insan hakları ihlallerine katkıda bulunma riski taşımamak istiyoruz. Bu nedenle, şimdilik bunları mevcut biçimleriyle sürdürmüyoruz." görüşünü paylaştı.
UvA ve HUJI arasındaki işbirliğinin, 1980'lerden beri devam ettiği, geçen yaza kadar işbirliğinin sessizce uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, üniversitenin, HUJI ile işbirliğini sonlandırmasının yanı sıra Çin ve Macaristan ile olan işbirliklerini de "risk azaltıcı önlemler veya yenilikler olmadan" sürdürmeyeceği kaydedildi.
UvA öğrencileri ve akademisyenleri, sosyal medya hesaplarından İsrailli üniversiteyle işbirliğini sonlandırma kararından duydukları memnuniyeti belirtirken, Hollanda'daki Yahudi lobi kuruluşu İsrail Bilgi ve Dokümantasyon Merkezi (CIDI), Amsterdam Üniversitesi'nin kararına tepki gösterdi.
UvA'da Mayıs 2024'te düzenlenen Filistin'e destek protestolarında, ABD'deki kampüs protestolarına benzer şekilde öğrenci ve akademisyenler, üniversitenin İsrailli kurumlar ve üniversitelerle olan işbirliklerini sonlandırmasını talep etmiş, Hollanda polisinin sert müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.