Dolar
18.48
Euro
17.79
Altın
1,637.45
ETH/USDT
1,384.70
BTC/USDT
20,200.00
BIST 100
3,295.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amsterdam Belediye Meclisinden "burka yasağının kaldırılması" önerisi

Amsterdam Belediye Meclisinde kabul edilen önergeyle Hollanda'da burka yasağı olarak bilinen, 1 Ağustos 2019'da yürürlüğe giren yasanın kaldırılması talep edildi.

Selman Aksünger   | 27.09.2022
Amsterdam Belediye Meclisinden "burka yasağının kaldırılması" önerisi

Amsterdam

Amsterdam Denk Partisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yasanın yürürlükten kaldırılmasını teklif edenler arasında Belediye Meclis Üyeleri Sheher Khan'ın da bulunduğu ve yasanın Hollanda Parlamentosunca yürürlükten kaldırılmasını isteyen önergenin kabul edildiği belirtildi.

Meclisteki sol partilerin büyük desteğiyle kabul edilen önergenin, Belediye Başkanı Femke Halsema tarafından parlamentoda görüşülmesi için Lahey'e sunulacağı belirtilerek, yasanın kaldırılmasının kasımda görüşülebileceğine dikkat çekildi.

Yeşil Sol Parti Meclis Üyesi Yasmine Bentoumya önergenin görüşüldüğü oturumda, yasağın burkalı ya da burkasız Müslüman kadınlara karşı sözlü ve fiziksel saldırıları artırdığına işaret ederken, Denk üyesi Khan yasağın Müslümanları "ayrımcılığın odağına" getirdiğini vurguladı.

Amsterdam Belediye Meclisinin 2020'deki benzer önergesi, Lahey'deki ulusal parlamentoda görüşülmüş fakat hükümeti oluşturan 4 partili koalisyondaki 3 partinin oylarıyla yürürlükte kalmaya devam etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından kentteki terör saldırısına ilişkin açıklama
Antalya'ya gelen turist sayısı 10 milyon 788 bini aştı
Mersin'de şehit polis memuru Sedat Gezer son yolculuğuna uğurlandı
"Coğrafi işaret" Tekirdağ soğanına pazarda daha fazla yer açacak
Meteorolojiden 4 il için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Amsterdam Belediye Meclisinden "burka yasağının kaldırılması" önerisi

Amsterdam Belediye Meclisinden "burka yasağının kaldırılması" önerisi

Afgan kadınları cinsiyet eşitsizliğinin yanı sıra etnik köken ve mezhep farklılıkları da göçe zorluyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet