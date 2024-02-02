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Dünya

Amerikalı yetişkinlerin yarısı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

ABD'de yapılan anket, Amerikalı yetişkinlerin yarısının, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında fazla ileri gittiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Salih Okuroğlu  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Amerikalı yetişkinlerin yarısı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığını düşünüyor

Ankara

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezince yapılan ankette, Amerikalı yetişkinlere, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve buna karşı Washington yönetiminin tutumu soruldu.

Ankete göre, Amerikalı yetişkinlerin sadece yüzde 31'i, ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'deki duruma ilişkin politikasını onaylarken, Ekim 2023'te yapılan anketlere kıyasla İsrail ve Biden yönetiminin durumu ele alış biçimine verilen destek azaldı.

ABD'li yetişkinlerin yüzde 50'si, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında fazla ileri gittiğini düşünüyor.

İsrail'in saldırılarında fazla ileri gittiğini düşünen Cumhuriyetçilerin oranı ise yüzde 33'e yükseldi. Bu sayı, Kasım 2023'te yapılan anketteki oranın neredeyse iki katına tekabül ediyor.

Ankete katılan Demokratların yüzde 62'si de İsrail'in Gazze'ye saldırılarında aşırıya kaçtığı görüşünü paylaşıyor.

Bağımsız politikacı Melissa Morales, her gün Gazze'den video ve haberler izlediğini, burada yaralanan, yetim veya evsiz kalan Filistinli çocukların görüntülerinin, aklına 3 yaşındaki oğlunu getirdiğini kaydetti.

Morales, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok ileri gittiğini ve Biden yönetiminin de buna destek verdiğini vurguladı.

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