Dolar
33.91
Euro
37.57
Altın
2,579.47
ETH/USDT
2,424.40
BTC/USDT
59,840.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanma davasında suçunu kabul etti

Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake, hakkındaki "alkol etkisinde araç kullanma" suçlamasını kabul etti.

Zeynep Katre Oran  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanma davasında suçunu kabul etti Fotoğraf: Lokman Vural Elibol / AA

Sag Harbor

New York eyaletindeki Long Island bölgesinde bulunan Sag Harbor Village Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya katılan Grammy ödüllü şarkıcı, mahkeme ile vardığı anlaşma kapsamında kendisine yöneltilen ve daha az kusurlu trafik ihlali sayılan "alkol etkisinde araç kullanma" suçlamasını kabul etti.

Yargıç Carl Irace, Timberlake'i, 500 dolar para cezasına, kendi seçtiği kar amacı gütmeyen bir kuruluşta 25 saat kamu hizmetine ve alkollü araç kullanmanın tehlikeleri konusunda bir kamu güvenliği duyurusu yapmaya mahkum etti.

Yargıç Irace ayrıca, bugünden itibaren 90 gün süreyle şarkıcının ehliyetine el konulmasına karar verdi.

Ünlü şarkıcı, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim yaptığım bir hataydı ama umuyorum ki şu anda beni izleyen ve dinleyen herkes bu hatadan ders çıkarabilir. Ben kesinlikle dersimi aldım." ifadesini kullandı.

Timberlake, haziranda New York eyaletinin Long Island bölgesine bağlı Sag Harbor kasabasında araç kullanırken "dur" işaretine uymaması ve şeridinde kalmayı başaramamasının ardından alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Sag Harbor polisi, 43 yaşındaki şarkıcının "Hayır, kimyasal test yapmayacağım" diyerek alkolmetre testini birkaç kez reddettiğini belirtmişti.

Dava dosyasında da ünlü şarkıcının gözaltına alındığı sırada gözlerinin "kan çanağı" gibi olduğu, konuşmasının yavaşladığı, ayaklarının üzerinde duramadığı ve tüm alkol testlerinde kötü performans gösterdiği ifadelerine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" İstanbul'da konuşuldu
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi Aydın'a getirildi
MİT Başkanı Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle görüştü
Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı
Marmaris'te Şahan Gökbakar'a ait olduğu belirtilen yapı mühürlendi

Benzer haberler

ABD'den Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail Batı Şeria'da angajman kurallarını değiştirmeli

ABD'den Eygi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama: İsrail Batı Şeria'da angajman kurallarını değiştirmeli

ABD'den yabancı ülkelerde "istikrarsızlaştırıcı" faaliyetleri iddiasıyla Rus medyasına yeni yaptırımlar

Amerikalı ünlü şarkıcı Justin Timberlake alkollü araç kullanma davasında suçunu kabul etti

Adli Tıp Uzmanı Özdemir'e göre Eygi'yi öldüren kurşunun "sekmiş olma ihtimali" düşük

Adli Tıp Uzmanı Özdemir'e göre Eygi'yi öldüren kurşunun "sekmiş olma ihtimali" düşük
ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi

ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi
ABD yönetimi, Çinli e-ticaret platformlarından yapılan ithalatı hedef aldı

ABD yönetimi, Çinli e-ticaret platformlarından yapılan ithalatı hedef aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet