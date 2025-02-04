Amerikalı oyuncu Shawn, Hitlerin Yahudilere yaptıklarının benzerini İsrail'in uyguladığını söyledi
Amerikalı oyuncu Wallace Shawn, Hitlerin Yahudilere yaptıklarınının benzerlerini İsraillilerin de Filistinlilere uyguladığını belirtti.
Ankara
Yahudi asıllı Shawn, sosyal medyada katıldığı bir programda, İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi.
İsrail'in Filistinlilerin topraklarını işgal ettiğini dile getiren Shawn, "İsrailliler başkalarının topraklarını işgal etti, insanların evlerini aldılar ve Nazilerin Yahudilere yaptığı birçok şeyi onlar da yaptılar." dedi.
İsraillilerin Filistinlilere yönelik uygulamalarıyla övündüğünü dile getiren Shawn, bu nedenle bazı yönleriyle Nazilerin yaptıklarından da daha kötü olduğunu söyledi.
Yahudi asıllı Amerikalı oyuncu, İsrail'in Batı Şeria'daki işgaline ve Gazze'de 7 Ekim sonrası saldırılarına verdiği tepkilerle biliniyor.
Shawn'ın da aralarında olduğu 54 oyuncu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonlandırılarak ateşkese varılması çağrısıyla eski ABD Başkanı Joe Biden'a mektup göndermişti.
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