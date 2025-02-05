Dolar
35.98
Euro
37.37
Altın
2,842.13
ETH/USDT
2,717.70
BTC/USDT
97,789.00
BIST 100
9,807.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Alphabet'in geliri ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

ABD'li teknoloji şirketlerinden Alphabet'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde geliri yüzde 12, net karı yüzde 28 artış kaydetti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 05.02.2025 - Güncelleme : 05.02.2025
Alphabet'in geliri ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

New York

Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Ekim-Aralık 2024 dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, Alphabet'in geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 12 artarak 96,5 milyar dolara çıktı. Şirket, 2023'ün dördüncü çeyreğinde 86,3 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Şirketin net karı da geçen yılın son çeyreğinde bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 28 artışla 26,5 milyar dolara yükseldi. Alphabet, bir önceki yılın aynı döneminde 20,7 milyar dolar net kar elde etmişti.

Firmanın 2023'ün son çeyreğinde 1,64 dolar olan hisse başına karı da geçen senenin aynı döneminde 2,15 dolara çıktı.

Alphabet'in söz konusu dönemde geliri beklentilerin altında kalırken, karı öngörülerin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin geçen yıl genelindeki geliri yüzde 14 artışla 350 milyar dolara, net karı da yüzde 36 yükselerek 100,1 milyar dolara ulaştı.

Sermaye harcamalarına 75 milyar dolar yatırım planı

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Alphabet Üst Yöneticisi Sundar Pichai, geçen yılın son çeyreğinin şirketin yapay zeka alanındaki liderliği ve işletme genelindeki ivme sayesinde güçlü bir çeyrek olduğunu kaydetti.

Cloud ve YouTube birimlerinin geçen yıl 110 milyar dolar gelir elde ettiğini belirten Pichai, "Önümüzdeki fırsatlar konusunda kendimize güveniyoruz ve ilerlememizi hızlandırmak için 2025 yılında sermaye harcamalarına yaklaşık 75 milyar dolar yatırım yapmayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alınacak
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı
Dışişleri Bakanlığı, İsveç'teki okul saldırısında hayatını kaybedenler için taziye diledi
Şırnak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

Benzer haberler

Alphabet'in geliri ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

Alphabet'in geliri ve karı geçen yılın son çeyreğinde arttı

PepsiCo'nun geliri geçen yılın son çeyreğinde azaldı

Apple'ın geliri üç aylık dönemde arttı

Intel'in geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde azaldı

Intel'in geliri geçen yılın dördüncü çeyreğinde azaldı
Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı

Tesla'nın geliri ve karı beklentileri karşılayamadı
Starbucks'ın küresel satışları, geçen yıl ekim-aralık döneminde de düştü

Starbucks'ın küresel satışları, geçen yıl ekim-aralık döneminde de düştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet