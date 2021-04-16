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Dünya

Almanya'nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı

Mesut Zeyrek   | 16.04.2021
Almanya'nın Wuppertal kentinde cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı

Wuppertal

Almanya'nın Wuppertal kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisinde, ramazan ayı dolayısıyla cuma ezanı hoparlörle minareden okunmaya başlandı.

Caminin din görevlisi Mustafa Akkaya tarafından bu yıl ramazan ayında ilk kez okunan ezanı Müslümanların yanı sıra çevre sakini Almanlar da ilgiyle dinledi.

DİTİB Wuppertal Cami Derneği Başkanı Ersin Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede yaşayan Müslüman derneklerinin ortak girişimiyle şehir yönetiminden izin aldıklarını ve ramazan ayı boyunca cuma günleri camilerinde ezan okunacağını söyledi.

Özcan, "Malumunuz üzere ezan Anadolu insanının vazgeçilmezi ve burada yaşayan insanlarımızın da büyük bir özlemi. Vatandaşlar ezana büyük ilgi gösterdi. Mesafe ve hijyen kurallarına uyarak ezanı dinlemek için geldiler. Bu cemaatimiz ve çevrede yaşayanlar açısından çok önemli." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, çevrede yaşayan Müslümanlara moral olması için geçen yıl şehir yönetimince ramazan ayı boyunca akşam ezanlarının okunmasına izin verilmişti.

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