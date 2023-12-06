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Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık için "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinden vatandaşlık başvurusunda bulunanların "İsrail'in var olma hakkı"nı desteklediklerini beyan etmeleri gerektiği bildirildi.

Cüneyt Karadağ  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinde vatandaşlık için "İsrail'in varlığını" kabul etme şartı

Berlin

Eyalet İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgede, "İsrail'in var olma hakkının Almanya'nın varlık nedeni" olduğu belirtildi.

Eyalet İçişleri Bakanı Tamara Zieschang Magdeburg da yaptığı açıklamada, gönderilen genelgeyle eyalette Alman vatandaşlığı için başvuranların İsrail'in varlığını kabul ettiğini beyan etmeleri gerektiğini ve bunun, vatandaşlık için ön koşul haline getirildiğini kaydetti.

Genelgede, "Alman vatandaşlığına geçmek İsrail'in var olma hakkına bağlılık gerektirir. Bu nedenle başvuru sahiplerinin vatandaşlığa kabulden hemen önce İsrail'in var olma hakkını tanıdıklarını ve İsrail devletinin varlığına aykırı her türlü çabayı kınadıklarını yazılı olarak teyit etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verilerek, başvuru sahiplerinin beyanda bulunmayı reddetmeleri halinde vatandaşlığa kabul belgesinin düzenlenmemesi istendi.






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