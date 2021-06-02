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Dünya

Almanya'nın Kassel kenti ve çevresindeki camilerin fişlendiği ortaya çıktı

Almanya'nın Kassel kentinde sözde bir araştırma grubunun bölgedeki cami ve ibadethaneleri bir haritada işaretleyip internet üzerinden yayımladığı ortaya çıktı.

Mesut Zeyrek   | 02.06.2021
Almanya'nın Kassel kenti ve çevresindeki camilerin fişlendiği ortaya çıktı

Köln

Kassel Araştırma Grubu isimli grubun "İslamcılık Haritası Kassel" ismiyle yayımladığı haritada camiler, açanların ülkelerinin bayraklarıyla işaretlenmiş olarak gösteriliyor ve seçilen cami hakkında çok detaylı bilgiler yer alıyor.

Söz konusu grubun internet sitesinde, Kassel bölgesinin "siyasal İslamcılığın" merkezi olduğu öne sürülüyor ve İslami cemaatleri eleştiren ifadeler yer alıyor.

Öte yandan, Avusturya’nın başkenti Viyana’da da benzer bir harita yayımlanmış, ardından da camilere yakın alanlara "Dikkat siyasal İslam yakınlarında, fazla bilgi için İslam Haritası" ifadesinin yazılı olduğu ve sakallı, takkeli bir erkek resminin bulunduğu levhalar asılmıştı.

Bu uygulama Nazi Almanyası döneminde Yahudilerin işyerlerinin işaretlenmesine benzetilerek birçok kesim tarafından eleştirilmişti.

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